Scontro a fuoco nella notte, due feriti gravi nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Due uomini sono rimasti feriti nel corso di uno scontro, forse un regolamento di conti tra bande rivali per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, all'esterno di un albergo di Giaveno, nel Torinese. Appartenenti ad un gruppo di motociclisti, gli Hells Angels, che hanno sede nella zona, il più grave ha un proiettile nel cervello ed è ricoverato in pericolo di vita all'ospedale Cto di Torino. Tre le persone ricercate dai militari dell'Arma. Lo scontro nella tarda serata di ieri. I tre ricercati, a bordo di due auto, hanno investito un 41enne di San Giusto Canavese, procurandogli alcune lesioni alle gambe per le quali è ora ricoverato all'ospedale di Rivoli. In pericolo di vita un 46enne di Villar Focchiardo. Gli aggressori, secondo una prima ricostruzione, hanno anche sparato alcuni colpi di pistola in aria. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Rivoli e del nucleo investigativo del Comando provinciale di Torino. (ANSA).