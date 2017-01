Maltempo: nella notte chiuso temporaneamente tratto A26

(ANSA) - ALESSANDRIA, 13 GEN - Notte difficile in tutta la provincia di Alessandria a causa della pioggia gelata. Numerosi gli incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, soprattutto nelle zone di Novi Ligure, Trino Vercellese, sulla tangenziale di Casale Monferrato e a Felizzano. Molte le auto ferme sulla carreggiata, altre finite fuori strada; sulla A26 temporaneamente chiusi in entrata i caselli di Casale Monferrato Nord e Sud. Nel Casalese, in particolare a Vignale Monferrato, in due differenti servizi l'ambulanza medicalizzata non è riuscita a raggiungere le abitazioni da cui erano partite le chiamate di soccorso. Stop forzato anche per il mezzo proveniente da Asti, che cercava di arrivare a destinazione da un'altra strada. I pompieri, con un fuoristrada, hanno poi trasportato il personale sanitario, ma all'arrivo il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso, per cause naturali, di un uomo di 63 anni.(ANSA).