Emergenza ghiaccio in Lombardia, picco interventi del 118

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Il 118 segnala una improvvisa e importante "emergenza ghiaccio" su tutto il territorio lombardo e in particolare sulla città di Milano. A causa delle condizioni meteo (basse temperature, pioggia-nevischio e conseguenti gelate al suolo) si è verificato un picco di cadute accidentali, di traumi e di incidenti stradali. Alla Sala operativa di Milano, ad esempio, sono in questo momento aperte 290 schede di soccorsi in corso (la norma è di 80-100). Areu - spiega una nota - sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per far fronte all'emergenza: potenziamento operatori del Numero Unico 112 e delle Sale operative regionali, reperimento straordinario mezzi aggiuntivi, richiesta di sostegno a Protezione civile e altri Enti.