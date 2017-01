Maltempo: acqua alta a Venezia, marea +103 cm su medio mare

(ANSA) - VENEZIA, 13 GEN - Prima alta marea sopra i cento centimetri sul medio mare per il 2017 a Venezia, accompagnata dal fenomeno dell'acqua alta che ha interessato le parti più basse della città lagunare, come Piazza San Marco. Nessun problema alla circolazione pedonale in città. Una massima di marea, che ha toccato stamane i 103 centimetri alle 10.40, dovuta soprattutto all'ondata di maltempo. Per domani i valori torneranno nella norma del periodo.(ANSA).