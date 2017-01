Sfregiata con acido: notte tranquilla, lieve miglioramento

(ANSA) - RIMINI, 13 GEN - Ha trascorso una notte tranquilla Gessica Notaro la 28enne riminese sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato Jorge Edson Tavares nella serata di martedì. La giovane si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena e le sue condizioni sono in leggero miglioramento. I medici non si sbilanciano ancora sul recupero della vista, in particolare ad un occhio che ha subito lesioni più serie.