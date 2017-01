Musicista morto su scooter a Napoli, si cerca pirata strada

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - La Polizia Municipale di Napoli ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di Mergellina per fare luce sull'incidente nel quale è morto, nella notte tra il 18 ed il 19 gennaio, il musicista Giovanni Ilardo, chitarrista dei "Cirque des Reves". Ilardo era alla guida di uno scooter "Honda 500" ed è stato trovato privo di vita sull'asfalto poco prima dell'una di notte. Sul luogo dell' incidente, in via Sermoneta, all'altezza del civico 2, gli agenti dell'Unità infortunistica stradale, diretti dal capitano Enrico Fiorillo hanno recuperato un fendinebbia e parte di un paraurti. Questo lascia pensare - secondo gli investigatori - che lo scooter, che non presenta tracce di impatto e danni, possa aver compiuto una manovra improvvisa per la presenza di un altro veicolo. Non sono state rilevate sull'asfalto tracce di frenate Il musicista indossava il casco protettivo, che è stato trovato a distanza dallo scooter, anche se non è certo che lo avesse allacciato.