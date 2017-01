Libia: fonti italiane, Tobruk mira solo a creare tensioni

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il sedicente 'governo' di Tobruk guidato da al-Thani non è un'entità riconosciuta dalla comunità internazionale e mira solo a creare tensioni attraverso "strumentalizzazioni" che i media possano montare. Così fonti italiane vicino al dossier inquadrano all'ANSA la presa di posizione di Tobruk contro la riapertura dell'ambasciata italiana a Tripoli. Gli stessi ambienti sottolineano come l'unica autorità legittima e riconosciuta in Libia sia il Consiglio Presidenziale insediato a Tripoli sotto la guida del premier Fayez al Sarraj, sostenuto dall'Onu.