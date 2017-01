Da Usa su smartphone vede che gli svaligiano villa in Italia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 13 GEN - Dagli Usa si è accorto che gli stavano svaligiando la villa nel quartiere Rosta Nuova a Reggio Emilia grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza arrivate sul suo smartphone e che documentavano in diretta l'assalto da parte di tre malviventi. Ha quindi immediatamente dato l'allarme al 112 di Reggio Emilia. I Carabinieri si sono precipitati sul luogo e hanno intercettato i tre. Due sono riusciti a fuggire un terzo è stato preso dopo un breve inseguimento ed arrestato. All'interno della casa "sventrata" dai ladri i carabinieri hanno sequestrato l'ascia utilizzata per sfondare una parete in cartongesso mentre all'esterno hanno recuperato l'auto usata per raggiungere la villa. Con l'accusa di concorso in tentato furto aggravato è stato arrestato il 47enne Remo Negro, residente in un campo nomadi di Asti. Ingenti i danni strutturali arrecati alla casa dai malviventi che, pare, non abbiamo rubato nulla. (ANSA).