Bimba morta di meningite, indagato medico Pronto soccorso

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte della bambina di 5 anni deceduta per meningite da pneumococco agli Spedali Civili di Brescia. Il sostituto procuratore Carlo Pappalardo ha iscritto nel registro degli indagati il medico del Pronto soccorso che lo scorso 7 gennaio aveva dimesso la bambina disponendo una cura antibiotica. Il mattino successivo la bambina è tornata in ospedale dove è stata ricoverata in terapia intensiva per l'aggravarsi delle condizioni.