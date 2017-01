Domani tregua maltempo, ma temperature di nuovo giù

Il maltempo concede una tregua, domani, in tutta Italia, ma le temperature si abbasseranno nuovamente, sia pure non come nei giorni scorsi. Tornerà invece a nevicare domenica al Centrosud, anche se le precipitazioni saranno 'contenutè. Le previsioni sono di Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo.it-Centro Epson Meteo.

«Domani sarà una giornata ventosa e fredda - spiega - per la coda della perturbazione che sta attraversando l’Italia da Nord a Sud. Ci sarà ovunque bel tempo, con l’eccezione di deboli nevicate al mattino in Calabria». Il tempo peggiorerà nella notte tra domani e domenica prima al Sud, poi nelle regioni tirreniche.

«L'aria fredda che accompagna la perturbazione - precisa il meteorologo - scaverà un’area di bassa pressione nel Tirreno, che per alcuni giorni porterà maltempo al Centrosud. Purtroppo c'è il rischio di nevicate anche nelle zone colpite da sisma dei mesi scorsi».

Domenica prevarrà il sereno al Nord, mentre al Centrosud sono previste nuvole con piogge sparse e neve sull'Appennino centro-meridionale a quote basse. Solo la mattina, sono invece possibili precipitazioni nevose anche nella pianura emiliana. Le temperature saranno in calo in tutta Italia. «Complessivamente - aggiunge Galbiati - al Nord non si vedranno precipitazioni nevose significative».

Tra domenica e l’inizio della prossima settimana, sempre secondo le previsioni del meteorologo di Epson Meteo, è previsto clima gelido in gran parte dell’Italia, specialmente al Centronord, dove gelate notturne saranno possibili anche tra sabato e domenica.

«Le temperature massime - precisa - torneranno su valori invernali, e il Sud, rispetto alla volta scorsa, subirà meno gli effetti dell’aria gelida, con la quota neve che si alzerà leggermente».