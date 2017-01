Migranti: Ue, lavoriamo a gestione globale flussi da Libia

(ANSA) - BRUXELLES, 13 GEN - "L'Ue sta lavorando ad una gestione globale dei flussi migratori da e attraverso la Libia focalizzati nella lotta all'immigrazione irregolare, ai trafficanti, e per assistere i migranti in Libia e nelle comunità ospitate nel vicinato". Così il portavoce della Commissione Ue per le Migrazioni Natasha Bertaud, sulla possibilità di replicare, a livello europeo, l'accordo tra Italia e Libia, di cui aveva parlato ieri la presidenza maltese. Bertaud ha spiegato che in Libia sono già in corso dei programmi: sono 20 i milioni versati a questo scopo e ne sono stati stanziati altri 25, oltre alla missione EunavForMed.