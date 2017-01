Maltempo:Germania,incidenti e blocchi per tempesta neve Egon

(ANSA) - BERLINO, 13 GEN - La tempesta Egon, dalla notte scorsa, sta bloccando la Germania con forti precipitazioni di neve, e ha già provocato degli incidenti stradali, con alcuni feriti nel Paese. Particolarmente colpite le regioni occidentali. L'aeroporto di Francoforte ha già cancellato 120 voli, e ulteriori misure, nel corso della giornata, non sono escluse. Anche le ferrovie tedesche hanno preso provvedimenti, per evitare danni: la Deutsche Bahn ha limitato la velocità dei treni a 200 km orari, il che ha causato ritardi e disagi agli utenti. Una parte della Baviera è rimasta senza corrente elettrica. Il forte vento e la neve hanno provocato incidenti sulle strade, con diversi feriti. Ieri gli esperti avevano messo in guardia da Egon, consigliando ai tedeschi di viaggiare soltanto se necessario.