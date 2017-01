Gentiloni trasferito in reparto, sarà dimesso domani

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà dimesso con ogni probabilità domani dall'ospedale Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato martedì notte per un intervento di angioplastica. Il premier, a quanto si apprende, sta bene ed è stato trasferito questa mattina dall'unità di terapia intensiva al reparto degenze. Dovrebbe dunque essere dimesso domattina. Stamane, intanto, dl sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi ha fatto visita al premier e la visita, a quanto si apprende, sarebbe stata anche l'occasione per fare un punto sui dossier sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri. La riunione non è ancora convocata ma dovrebbe tenersi domani e il lavoro preparatorio è stato avviato ieri da una riunione del preconsiglio. Non è escluso che al Cdm possa partecipare anche Gentiloni, che proprio domani dovrebbe essere dimesso dall'ospedale.