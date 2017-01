Rosarno: a 7 anni rivolta stato migranti resta drammatico

(ANSA) - SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA), 13 GEN - Sono passati sette anni dalla "rivolta dei neri" - come fu chiamata - a Rosarno, ma la situazione dei migranti che arrivano nella piana di Gioia Tauro per la raccolta degli agrumi resta drammatica. Attorno alla tendopoli di san Fredinando, che dovrà essere smantellata per fare posto ad un diverso sistema di accoglienza secondo il piano della Prefettura di Reggio Calabria, è cresciuta e si allarga di giorno in giorno una baraccopoli con strutture di legno, plastica e cartoni. Una situazione ad estremo rischio incendi, come quello che si è verificato alcune settimane fa, fortunatamente senza conseguenze e che costituisce una polveriera sempre pronta ad esplodere. (ANSA).