Politici spiati: Di Maio, portare cyber-sicurezza a G7 e G20

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Crediamo che l'argomento della Cyber sicurezza debba essere affrontato con grande priorità e per questo chiediamo che le grandi nazioni lo facciano nel G7 di Taormina e del G20 di luglio in Germania. Se in questo paese c'è il rischio che vengano spiati i computer del Presidente del Consiglio, dei Ministri e dei parlamentari, immaginiamoci quale sicurezza possa mai essere garantita alle imprese e ai cittadini". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio in occasione di una giornata di approfondimento dei temi della cyber-security organizzata dal M5s a Montecitorio. Per il M5s occorre "collaborare per garantire soprattutto la sicurezza delle informazione delle nostre infrastrutture strategiche e delle nostre imprese. Non si deve ledere la privacy dei cittadini ma mettere in piedi norme e strutture per evitare che altri paesi o malintenzionati tentino di accedere alle nostre informazioni".