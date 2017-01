M5s, ipotesi tassare eletti del tutto priva di fondamento

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Quanto riportato da alcuni organi di stampa rispetto all'ipotesi di tassare gli eletti del M5S è del tutto privo di fondamento. E' un'ipotesi che non esiste né mai è stata presa in considerazione. Il M5S non ha alcuna intenzione di tassare i propri eletti". E' quanto si apprende dallo staff della comunicazione del M5S.