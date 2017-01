Mo: Abu Mazen,a Parigi ultima chance per soluzione due Stati

(ANSA) - PARIGI, 13 GEN - La conferenza internazionale sulla pace in MO di domenica a Parigi "è forse l'ultima chance per la soluzione a due Stati", israeliano e palestinese: lo dice il presidente dell'Anp, Abu Mazen, intervistato dal Figaro. Nell'intervista pubblicata sul sito internet del quotidiano francese il presidente dell'Anp ringrazia la Francia per accogliere la riunione che a sui avviso rappresenta "un contributo importante alla pace e alla sicurezza. Auspichiamo che possa scaturire un meccanismo internazionale corredato da un calendario per condurre i negoziati e attuare l'accordo, con l'obiettivo di porre fine all'occupazione, incluso a Gerusalemme-Est". Per Abu Mazen, l'intesa dovrà basarsi "sul diritto internazionale, le risoluzioni delle Nazioni Unite e la visione di due Stati sulla base delle frontiere del 1967. In quanto palestinesi diciamo 'Basta'. Dopo 70 anni di esilio e 50 di occupazione, il 2017 deve essere l'anno della giustizia, della pace, e della libertà per il nostro popolo".