Marito e moglie uccisi: Gip decide custodia in carcere

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - Convalida del fermo e misura della custodia nel carcere minorile: lo ha deciso il Gip del Tribunale dei minori di Bologna per il 16enne e il 17enne fermati per l'omicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, padre e madre del più giovane dei due. Il giudice, dopo l'udienza di convalida, ha così accolto le richieste del Pm Silvia Marzocchi per entrambi, che hanno confessato. I coniugi sono stati uccisi a colpi di scure nella loro casa di Pontelangorino di Codigoro (Ferrara). L'esecutore materiale il 17enne, su mandato del 16enne con la promessa di denaro. Intanto nella casa di Pontelangorino oggi giornata di lavoro intenso dei Carabinieri della scientifica di Ferrara: l'obiettivo è blindare le confessioni dei due minorenni, con riscontri alle loro parole. Ad esempio c'è il borsone che i due hanno abbandonato con vestiti e corde sporche di sangue. C'erano anche un paio di Adidas 'Stan Smith' taglia 41. Il numero dei piedi del 17enne di cui ci sono impronte evidenti nella casa.(ANSA).