Terremoto: pronti primi moduli villaggio container Tolentino

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 13 GEN - Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del Villaggio Container in via Colombo, nella zona industriale La Rancia di Tolentino. Il primo settore, capace di ospitare circa 140 persone, è praticamente pronto. Si stanno arredando i vari container che vengono adattati in base alle esigenze delle famiglie. Le stanze sono arredate con letti, tavoli, sedie e armadi. All'interno di ogni area ci sono anche gli spazi comuni, i bagni e le docce. Questi ultimi sono raggiungibili mediante i corridoi interni e quindi sono inglobati nelle aree container dove sono state ricavate le camere. Tutti gli ambienti sono al chiuso e sono riscaldati o (nei mesi estivi) rinfrescati con pompe di calore. Appena completati i lavori saranno consegnati i primi moduli a quanti ne hanno fatto richiesta e che ne hanno diritto in quanto si trovano ad avere la casa inagibile per i danni causati dal sisma. Tutta l'area ospiterà in totale circa 400 persone.