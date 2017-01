Spari nella notte, rischia vita biker nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Lotta tra la vita e la morte il biker di 46 anni degli Hell's Angels, il famoso moto club che riunisce gli appassionati di Harley-Davidson di tutto il mondo, ferito la scorsa notte alla testa da un proiettile. L'uomo è ricoverato all'ospedale Cto di Torino in prognosi riservata. Nell'aggressione a colpi di pistola, la scorsa notte a Giaveno, nel Torinese, è rimasto ferito anche un secondo Hell's Angels, ma in modo meno grave. Tre le persone fermate dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e porto abusivo d'armi. A sparare tre italiani, padre, figlio e nipote, a cui sono state sequestrate una Glock calibro 40 e un revolver Smith & Wesson. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Rivoli e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Torino, tutto inizia quando due giovani, a bordo di un Fiat Doblò, hanno raggiunto il ristorante-rifugio Aquila di Giaveno e sul piazzale ricoperto di neve hanno iniziato a cimentarsi in sgommate e sbandate. Dopo un primo diverbio, i due hanno fatto ritorno a casa, per recuperare le pistole, e sono tornati su due auto all'hotel, accompagnati dal padre di uno di loro.(ANSA).