(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Diciassette anni di reclusione: è la richiesta del pm Walter Cotugno per Giampaolo Olmetti, consigliere di amministrazione e delegato all'armamento della società Ignazio Messina & C., al processo per il crollo della torre piloti del porto di Genova abbattuta dal cargo Jolly Nero in manovra il 7 maggio 2013 provocando 9 morti e 4 feriti. Olmetti è imputato, insieme ad altre quattro persone, di omicidio colposo plurimo, crollo di costruzioni e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il pm ha pure chiesto l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi e perpetua dai pubblici uffici. (ANSA).