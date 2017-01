Kyenge, Salvini non ci farà stare zitti

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Per questa frase "la Lega è un partito razzista" da me pronunciata in un'intervista sulla politica italiana Salvini mi ha querelata chiedendo che venissi condannata fino ad un anno di carcere". Lo afferma Cécile Kyenge commentando la decisione del gip di Milano, Maria Vicidomini di archiviare querela di diffamazione presentata dal segretario del Carroccio contro l'europarlamentare Pd. "Nell'intervista - prosegue Kyenge - per cui sono stata querelata, ho anche argomentato, a fronte di una domanda, le ragioni della mia affermazione che la Lega faccia una politica improntata all'istigazione dell'odio razziale, con un chiaro esempio: gli esponenti della Lega che si sono macchiati delle più incredibili e più violente affermazioni di matrice xenofoba non solo non sono stati espulsi o sanzionati dal partito, ma sono stati persino difesi dal partito stesso. Salvini vorrebbe poter continuare a gettare il sasso e nascondere la mano".