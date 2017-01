(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Con provvedimento firmato dal ministro dell'Interno Marco Minniti per motivi di sicurezza dello Stato, è stato espulso oggi dal Cie di Torino un tunisino di 32 anni che, a seguito di indagini svolte dai servizi di sicurezza e di prevenzione, anche in ambito internazionale, avrebbe tenuto contatti con un estremista connazionale, membro dell'Isis, a sua volta entrato in collegamento con l'attentatore di Berlino Anis Amri.