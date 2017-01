Usa: tv parlamentare per 10 minuti trasmette Russia Today

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GEN - C-Span, una tv via cavo che trasmette in diretta le sedute e i lavori parlamentari del Congresso Usa, per dieci minuti ha subito l'intrusione di una tv russa in lingua inglese, Russia Today (Rt), i cui programmi sono andati in onda al suo posto sul suo sito. Un portavoce ha spiegato che potrebbe anche trattarsi di un problema tecnico di ritrasmissione, poiché Rt è una delle emittenti che C-Span monitora regolarmente. "Stiamo indagando e risolvendo questo incidente", ha detto. Ma la deputata democratica della California Maxine Waters ha chiesto se fosse un caso che l'intrusione sia avvenuta mentre lei stava criticando nel suo intervento un progetto di legge repubblicano di riforma della Sec, la Consob americana. "Vista nel contesto degli eventi di attualità sui cyberattacchi e le interferenze nelle nostre elezioni, è molto importante che C-Span fornisca una spiegazione chiara e concisa sull'interruzione dei suoi programmi online, prima di trarre conclusioni o di avvviare ulteriori indagini".