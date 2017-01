Trump: Senato indagherà su eventuali legami con la Russia

(ANSA)- NEW YORK, 13 GEN - Il Senato americano avvierà un'indagine per verificare l'esistenza di presunti legami tra la Russia e persone associate alle campagne politiche per le presidenziali. Ad indagare sarà la commissione intelligence, nell'ambito di un'inchiesta più ampia volta ad appurare eventuali interferenze di Mosca sul voto dello scorso novembre. La decisione nasce dalla necessità di fare chiarezza soprattutto sui sospetti contatti tra il Cremlino e uomini dell'entourage del presidente eletto Donald Trump.