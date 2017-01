Trump: migliaia attesi a Washington per Obama e Luther King

(ANSA-AP) - WASHINGTON, 14 GEN - "Proteggere il sogno di Martin Luther King e preservare l'eredità del presidente Obama". All'insegna di questo slogan migliaia di persone sono attese a Washington oggi per una grande manifestazione organizzata ad una settimana dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e in occasione del Martin Luther King Day che ricorre lunedì. La protesta è stata organizzata dal gruppo National Action Network, fondato dal reverendo reverendo Al Sharpton, e partirà in mattinata (il pomeriggio in Italia) davanti al Washington Monument. Altre manifestazioni sono previste per l'Inauguration Day, in particolare la Marcia delle donne a cui dovrebbero partecipare quasi 200 mila persone, tra cui tante star e attrici di Hollywood: da Katy Perry ad Amy Schumer, passando per Scarlett Johansson, Cher e Julianne Moore.