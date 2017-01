Neve su A22, corsie parzialmente innevate

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - Nevica tra Bressanone e Brennero, in Alto Adige. Le corsie dell'A22 e della strada statale del Brennero sono parzialmente innevate. Lo comunica la Centrale della Viabilità di Bolzano. Chiusura notturna per il passo Giovo (tra le ore 18 e le ore 8), per motivi di sicurezza, invece, è stato chiuso il passo Pennes. Chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo e Stalle. Nevica anche in Tirolo austriaco. Le corsie sono parzialmente innevate. Sulle strade di montagna a tratti c'è obbligo di catene.