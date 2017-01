Sfregiata con l'acido: migliorano le condizioni di Gessica

Migliorano le condizioni di Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l’acido nella serata di martedì dall’ex fidanzato Jorge Edson Tavares, che continua a negare la propria responsabilità. La giovane si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Per quanto riguarda i problemi alla vista, un occhio non ha subito lesioni importanti, mentre sull'altro i medici non si sbilanciano: bisogna aspettare ancora qualche giorno per stabilire i danni.

A Rimini, lunedì dalle 18.30, presidio promosso dal Comune e dal Centro antiviolenza Rompi il Silenzio. 'E' per te Gessicà il nome dato all’iniziativa. «Un momento comune, aperto a tutta la cittadinanza - spiega l’Amministrazione cittadina - perchè la violenza contro le donne, che si nutre di indifferenza e di rassegnazione, non deve passare sotto silenzio, perchè la ferita di Gessica è una ferita all’intera collettività riminese».