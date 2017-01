Corea Sud: Ban, a breve decisione candidatura presidenziali

(ANSA) - PECHINO, 14 GEN - L'ex segretario generale dell'Onu Bank Ki-moon deciderà a breve se correre alle presidenziali in Corea del Sud come candidato del fronte conservatore anche in un possibile voto anticipato vista la procedura di impeachment in corso su Park Geun-hye, sospesa dalle sue funzioni a causa dello scandalo per corruzione partito dalla confidente Choi Soon-sil. Lo ha detto lo stesso Ban, ex ministro degli Esteri e tornato giovedì in patria dopo il doppio mandato all'Onu, negli eventi pubblici ai quali ha partecipato. La sua prudenza è legata agli scenari politici confusi per lo scandalo Park e la spaccatura in due del Saenuri, il partito della presidente sotto accusa. Per un sondaggio di RealMeter, Moon Jae-in, ex leader del Partito Democratico sconfitto da Park, vanta il maggior numero di preferenze (27,9%), seguito da Ban (20,3%) e dal sindaco di Seongnam, Lee Jae-myung (11,3%). La popolarità di Ban è scesa dell'1,2% in una settimana dopo che fratello e nipote sono stati accusati di corruzione a New York.