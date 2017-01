Medico assenteista, in Costiera Sorrentina anziché all'Asl

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 14 GEN - Invece di recarsi al lavoro impiegava il tempo da trascorrere all'Asl - come accertato dai carabinieri - per faccende personali e per passeggiata in costiera sorrentina. Per questo motivo i militari del nucleo operativo di Sorrento (Napoli) hanno denunciato a piede libero alla Procura di Torre Annunziata uno psicologo del distretto sanitario della Napoli 3 Sud. È accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Durante gli scorsi due mesi, le giornate di lavoro del medico -psicologo sono state monitorate da carabinieri in borghese, riusciti così a seguirlo e a documentare numerosi allontanamenti non autorizzati dal posto di lavoro.