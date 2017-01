Papa:con Abu Mazen,nuovi negoziati diretti pace M.O

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 14 GEN - Per il "processo di pace in Medio oriente" la "speranza che si possano riprendere i negoziati diretti tra le Parti per giungere alla fine della violenza che causa inaccettabili sofferenze alle popolazioni civili e ad una soluzione giusta e duratura". Il Papa ha ricevuto in un colloquio privato durato 23 minuti il presidente palestinese Abu Mazen. Entrambi hanno espresso anche l'auspicio che, "con il sostegno della Comunità internazionale, si intraprendano misure che favoriscano la reciproca fiducia e contribuiscano a creare un clima che permetta di prendere decisioni coraggiose in favore della pace".