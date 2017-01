Siria: opposizioni filo-Ankara, sì a conferenza Astana

(ANSAMed) - BEIRUT, 14 GEN - Le principali sigle delle opposizioni siriane in esilio appoggiate da Turchia e Arabia Saudita hanno annunciato oggi di sostenere la partecipazione di una loro delegazione militare alla conferenza di Astana, in Kazakhstan, convocata dalla Russia e dalla Turchia, e alla quale è invitata anche una delegazione del governo siriano. Lo riferiscono media libanesi, citando un comunicato dei delegati delle opposizioni riuniti a Riad, in Arabia Saudita.