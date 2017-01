La Lega Nord: "Ponte Nord: buio Parma"

Maurizio Campari, Segretario Lega Nord di Parma scrive e segnala l'assenza di luce sul Ponte Nord e in alcune zone della città: "Una volta era avevamo un colore caratteristico, il “Giallo Parma”, oggi rischiamo di essere caratterizzati dal buio pesto che regna in varie zone della città. Non si sono ancora spente le polemiche sugli accessi al Pronto Soccorso di ieri e le dichiarazioni del Sindaco in merito al sale che non si sarebbe sciolto sotto il vetro-ghiaccio che dobbiamo segnalare un altro possibile pericolo per la salute dei parmigiani, questa volta causato dalla mancanza di illuminazione pubblica. Sul Ponte Nord sono infatti ormai “saltate” tutte le luci di illuminazione del marciapiede, della pista ciclabile e della sede stradale, generando una situazione a tratti di buio profondo molto pericolosa per chiunque lo percorra. Soprattutto in questi giorni in cui le temperature sono estremamente rigide, c’è il rischio di scivolare sulle lastre di ghiaccio che si formano sul ponte e che, ora, non sono visibili. Questo poi si aggiunge al fatto che la mancanza di luce è pericolosa anche per la circolazione dei veicoli e la sicurezza pubblica. Ormai la situazione dell’illuminazione pubblica a Parma è tragica, le segnalazioni di guasti si moltiplicano in tutti i quartieri, ma come è ben noto il Comune non è stato capace di gestire adeguatamente la gara d’appalto relativa all’affido in gestione, con il risultato che manca un responsabile fisso da oltre un anno. Ancora una volta i parmigiani devono sopportare i disagi causati da un’Amministrazione che non smette mai di deludere".