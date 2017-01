Unioni Civili: Orlando, concluso definitivamente iter

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Oggi si è concluso definitivamente il percorso di attuazione della legge sulle Unioni civili. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato, in esame definitivo, i tre decreti legislativi che adeguano le norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; le disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e quelle di coordinamento in materia penale. Lo scrive il ministro della Giustizia Andrea Orlando su facebook, dopo il Consiglio dei ministri.