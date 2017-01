M5S: deputata, a Palermo clamorosa presa in giro

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Il risultato" di ciò che sta succedendo a Palermo secondo "gli articoli di stampa, è evidente che sia una clamorosa presa in giro per i palermitani, sia quelli che hanno seguito la graticola dal vivo, sia quelli che l'hanno seguita online" e per "quelli che credono nel M5S". Lo scrive la deputata siciliana del M5S Chiara Di Benedetto in un post su Facebook sul caos liste a Palermo, rilanciato da Riccardo Nuti. "Questi atteggiamenti e giochetti non appartengano al M5S per come l'ho conosciuto", attacca.