Maltempo: neve al centro e venti forti sull' Italia

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Peggioramento delle condizioni meteorologiche in arrivo dapprima sulla Sardegna, ma che si estenderà nel corso della notte alle restanti regioni centro-meridionali, a cominciare dai settori di ponente, con una generale intensificazione della ventilazione. E' quanto riferisce la Protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede nevicate sulla Sardegna, fino a 500 metri e apporti al suolo da deboli a localmente moderati. Dalla notte le nevicate si estenderanno al Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima tra i 200 e i 400 metri in ulteriore calo fino a quote di pianura in presenza di rovesci o temporali. L'avviso prevede per domenica nevicate su Campania e Basilicata, con quota neve intorno ai 200-400 metri e apporti al suolo da deboli a moderati. In mattinata temporali con attività elettrica e raffiche di vento su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia. Venti forti con raffiche di burrasca su Piemonte e Lombardia, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.