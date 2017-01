Maltempo: nave incagliata Livorno, via lavori per liberarla

(ANSA) - PISA, 14 GEN - Le operazioni in acqua per provare a disincagliare il cargo liberiano "Sigma", con 18 marittimi a bordo, incolumi, che da ieri è intrappolato tra gli scogli del fondale marino vicino alla Rotonda di Ardenza sono iniziate. Lo ha reso noto la guardia costiera. Il dispositivo di soccorso composto da vigili del fuoco e militari della capitaneria di porto sta attualmente lavorando in mare ma non è ancora possibile stimare quanto tempo si impiegherà a liberare lo scafo per consentire poi il rimorchio del mercantile nelle acque sicure del porto livornese. Su indicazione del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti sarà dislocato nelle a Livorno, "in via precauzionale", il Laboratorio Ambientale Mobile delle Capitanerie di Porto, per esaminare in tempo reale qualsiasi eventuale fuoriuscita di inquinanti dal cargo.