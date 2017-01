(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Alle ore 22 su indicazione della sindaca si riunirà il centro operativo comunale (COC) per l'allerta neve a Roma. Si riuniranno gli organi comunali competenti per fronteggiare una eventuale nevicata sulla capitale, ovvero polizia locale, dipartimenti comunali Sviluppo Infrastrutture e Ambiente e rappresentanti dei Municipi, insieme con la Protezione Civile. I veicoli della polizia locale di Roma Capitale sono pronti con catene a bordo e sacchi di sale. "La 'macchina' è già pronta per fronteggiare la neve", fanno sapere i vigili urbani.