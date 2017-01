Israele: annunci a pagamento per separazione da palestinesi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 GEN - In concomitanza con la Conferenza di Parigi per la pace in Medio Oriente, nelle strade di Israele e sui giornali sono comparsi vistosi annunci a pagamento che avvertono - in arabo - "Presto saremo la maggioranza''. Sullo sfondo si notano dimostranti arabi con bandiere palestinesi. La iniziativa giunge da ex responsabili della sicurezza di Israele - fra cui gli ex capi del Mossad Shabtay Shavit e Dany Yatom, l'ex capo di stato maggior Dan Halutz - che vogliono così mettere in guardia dal rischio di una annessione totale o parziale della Cisgiordania, come invocato da esponenti della Destra israeliana. Quella strada, avvertono, porterà ad uno Stato binazionale in cui in definitiva gli arabi saranno la maggioranza. Occorre dunque - a loro parere - una rapida separazione fra israeliani e palestinesi: se non nel contesto di accordi di pace definitivi, anche con mosse unilaterali provvisorie.