Mo: Ayrault apre a Parigi conferenza pace, 75 partecipanti

(ANSA) - PARIGI, 15 GEN - "Il nostro obiettivo è consentire a tutte le buone volontà di svolgere un ruolo per operare in favore della pace, del dialogo": così, il ministro degli Esteri francese, Jean-Marc Ayrault, ha aperto questa mattina nei locali del centro conferenze del Quai d'Orsay, la Conferenza per la Pace in Medio oriente, alla presenza di ministri e rappresentanti di 75 paesi. Obiettivo, in assenza di israeliani e palestinesi, sostenere la "soluzione a due stati". "Il nostro primo obiettivo - ha detto il capo della diplomazia francese - è ripetere con forza che la soluzione a due stati è la sola possibile". Il secondo, ha proseguito, "è segnalare la disponibilità collettiva a contribuire concretamente per ricreare le condizioni di un negoziato fra le parti". "Infine - ha aggiunto - tracciare le piste d'azione per le prossime settimane e mesi allo scopo di continuare con la nostra mobilitazione".