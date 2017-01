Violento con la moglie da 16 anni, arrestato da Cc a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella, a Napoli, hanno arrestato al rione Sanità un 41enne dello Sri Lanka residente in città, già noto alle forze dell'ordine, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia aggravati. L'ordinanza è stata emessa dal gip di Napoli dopo indagini dei militari dell'arma. Dopo la denuncia per maltrattamenti e continue vessazioni presentata il 6 gennaio dalla moglie, è emerso che dalla data del matrimonio, cioè dal 2000, aveva tenuto comportamenti aggressivi e violenti in un crescendo insopportabile, procurando più volte alla vittima lesioni refertate agli ospedali Cardarelli e Pellegrini. L'uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale.