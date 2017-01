Trump: media Gb, primo summit in Islanda con Putin

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il primo summit di Donald Trump da presidente degli Usa sarà in Islanda con Vladimir Putin. Lo scrive oggi in grande evidenza il Sunday Times, secondo il quale Trump e il suo team lo hanno fatto sapere al governo britannico. La scelta di Reykjavik, altamente simbolica, è stata ispirata dall'incontro del 1986 tra Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. L'obiettivo, scrive il Sunday Times, è quello di ripristinare le relazioni con il Cremlino dopo anni di gelo: Trump, secondo le stesse fonti, inizierà a lavorare su un accordo per limitare le armi nucleari.