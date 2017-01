Maltempo: neve sul centro-sud e Sardegna

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Nevica in Emilia Romagna, in Sardegna, in Molise, in Calabria. Vesuvio imbiancato in Campania, forte grandinata a Ischia, gelo in Abruzzo con punte di -19 nell'Aquilano. Nevicate abbondanti anche in Campania, nel Salernitano, in Irpinia. Le scuole saranno chiuse domani a Benevento. Uno sciatore é caduto su alcune rocce in Val d'Ossola mentre faceva un fuori pista ed é morto, mentre un altro é stato travolto da una slavina a Pila in Valle d' Aosta ma le sue condizioni non sono gravi. Gli agricoltori della Coldiretti lanciano l'allarme: le consegne di ortaggi invernali sugli scaffali sono praticamente dimezzate per effetto del maltempo che ha falcidiato i raccolti di ortaggi delle regioni del centro sud ed ostacolato i trasporti dei prodotti che si sono salvati dal gelo, dalla neve e dalle grandinate.