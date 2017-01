Nuovo monito presidente Serbia al Kosovo

(ANSA) - BELGRADO, 15 GEN - Continua a provocare scintille la vicenda del treno serbo partito ieri da Belgrado per Kosovska Mitrovica, in Kosovo, e costretto a tarda sera a tornare indietro. Oggi il presidente serbo Tomislav Nikolic ha ammonito che la Serbia difenderà "ogni metro del proprio territorio", compreso quello della sua ex provincia di cui non ha mai riconosciuto l'indipendenza proclamata nel 2008. Sul treno che Nikolic avrebbe voluto far arrivare a Kosovska Mitrovica, principale centro del nord del Kosovo a maggioranza serba, c'era uno striscione con la scritta 'il Kosovo è Serbia', definito dalla maggioranza kosovara albanese una palese provocazione. Da ciò lo stop del convoglio al confine e poi la decisione di farlo tornare a Belgrado. "Ieri siamo stati sul punto di scontrarci" con violenza, ha detto Nikolic, aggiungendo che gli albanesi del Kosovo vogliono provocare "la guerra".