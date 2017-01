Serbia: presidenziali, si candida Jeremic

(ANSA) - BELGRADO, 15 GEN - L'ex ministro degli Esteri serbo Vuk Jeremic ha annunciato oggi la propria candidatura alle elezioni presidenziali che si terranno in Serbia a metà del 2017 (la data precisa non è stata ancora resa nota). Il capo di stato in carica Tomislav Nikolic ha già fatto capire che chiederà un secondo mandato. Jeremic è stato presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2012-'13.