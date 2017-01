Gb: Harry presenta la fidanzata a Kate e Charlotte

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Prime presentazioni in famiglia per Meghan Markle. Secondo il Sun, il principe Harry ha portato la sua fidanzata attrice a conoscere la cognata Kate e la nipotina Charlotte, due delle donne della sua vita. La coppia è rientrata a Londra dopo un romantico viaggio in Norvegia per vedere le aurore boreali e l'incontro avvenuto a Kensington Palace, la residenza ufficiale dei Duchi di Cambridge dove due mesi fa Meghan aveva conosciuto il principe William. "L'incontro è andato molto bene", ha rivelato al tabloid una fonte vicina alla famiglia reale. Pare che l'attrice americana abbia giocato con la piccola Charlotte e, naturalmente, "l'abbia adorata". Forse per farsi ben volere dalla futura cognata, Meghan ha portato un regalo di compleanno a Kate, che il 9 gennaio ha compiuto 35 anni. Un diario in pelle "per scrivere i suoi pensieri".