Fa sesso con il pitbull: arrestato un 23enne

Oltre cento episodi in quattro anni. Un giovane di 23 anni, Bradley Hubbard, è stato arrestato per aver abusato del suo pitbull, "Baby girl". A denunciarlo, perchè la cosa era oramai ingestibile, è stata la sua compagna di casa e di non averlo fatto prima perchè non voleva che Hubbard finisse nei guai. Nell'ultimo caso, avrebbe assistito in diretta a Hubbard che ha trascinato "Baby Girl" nella camera da letto e chiudere la porta. La compagna di casa, dopo aver assistito alla scena dal buco della serratura, ha anche sentito il povero pitbull lamentarsi e gemere per il dolore. Diffusa dal Pensacola Journal, la notizia è stata diffusa anche quotidiani come in Sun. L'uomo è stato arrestato e sarà processato il 2 febbraio. I poliziotti hanno precisato che il cane è molto aggressivo e fedele ad un solo uomo alla volta.