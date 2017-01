Maltempo: allerta meteo in Sardegna fino a mercoledì

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GEN - È stato prolungato fino alle 10 di mercoledì 18 gennaio l'avviso di condizioni meteo avverse per gelo e nevicate, diramato dalla Protezione civile in Sardegna. Si prevede infatti che il gelo e le nevicate sull' isola proseguiranno ancora. Nelle ore diurne di domani il fenomeno si attenuerà. A partire dalla notte fra il 16 e 17 gennaio, però, le nevicate si intensificheranno nuovamente, interessando anche l'intera giornata di martedì 17, fino alla serata, con l'estensione del fenomeno anche a bassa quota. La Protezione civile invita la popolazione "alla massima prudenza, limitando gli spostamenti in auto ai casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale. Guidare con particolare cautela in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve).