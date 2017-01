Campo di concentramento, ritrovato ciondolo legato ad Anna Frank

Ricercatori dello Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Israele, hanno reso noto oggi di aver trovato un ciondolo molto simile a quello di Anna Frank durante gli scavi nel campo di sterminio nazista a Sobibor, in Polonia.

Il ciondolo apparteneva a Karoline Cohn, nata come la ragazzina del famoso e commovente diario a Francoforte nel 1929 e morta proprio a Sobibor. I ricercatori fanno notare che non è mai stato trovato un altro ciondolo come questi due e ciò potrebbe far pensare che le due ragazzine siano state in qualche modo legate tra loro.

Il ciondolo di Karoline è triangolare e su un lato reca la scritta ebraica 'Mazal Tov' ('Buona fortunà in ebraico) e la sua data di nascita. Sull'altro lato ci sono tre Stelle di David e la lettera ebraica che indica Dio.

L’Israel Antiquities Authority sta effettuando scavi a Sobibor dal 2007 e ha tra l’altro scoperto le fondamenta della camera a gas. Sono più di 250.000 gli ebrei che qui trovarono la morte.