Maltempo: nave disincagliata a Livorno

(ANSA) - LIVORNO 16 GEN - E' stata disincagliata poco dopo la mezzanotte la motonave "Sigma", il cargo di 128 metri, battente bandiera Liberiana di 6.500 tonnellate di stazza, con 18 persone a bordo, che venerdì si era arenata davanti la spiaggia dei "Tre ponti" nel quartiere di Ardenza a Livorno. Le operazioni, coordinate dalla capitaneria di porto di Livorno, si sono svolte con l'ausilio di un rimorchiatore del gruppo Neri che attraverso un cavo di traino di acciaio ha trascinato la nave Sigma in acque più profonde disincagliando così lo scafo. La nave, che ora sarà rimorchiata in bacino nel porto di Livorno, venerdì era in rada in attesa di entrare in porto, quando a causa del forte vento di Libeccio e con l'ancora non più in presa sul fondo, aveva cominciato a scarrocciare, finendo per rimanere incagliata su un basso fondale.(ANSA).